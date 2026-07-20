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Index im Blick

Freundlicher Handel: CAC 40 liegt zum Handelsstart im Plus

Freundlicher Handel: CAC 40 liegt zum Handelsstart im Plus

Der CAC 40 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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191.58 EUR -0.24 EUR -0.13 %
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CAC 40
8,349.25 EUR 9.14 EUR 0.11 %
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Um 09:10 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,13 Prozent stärker bei 8.350,89 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,451 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,104 Prozent auf 8.348,75 Punkte an der Kurstafel, nach 8.340,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8.346,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8.361,93 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 8.421,14 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 8.235,72 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 7.798,22 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,90 Prozent aufwärts. Bei 8.642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. 7.505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 7.935 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 244,368 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,05 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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16.07.26 Airbus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
15.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Airbus SE Buy Goldman Sachs Group Inc.