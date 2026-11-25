Index-Performance im Fokus

CAC 40-Handel am Mittwoch.

Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,98 Prozent stärker bei 8.119,26 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,410 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,680 Prozent auf 8.095,13 Punkte an der Kurstafel, nach 8.040,49 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.146,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 8.090,10 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1,93 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, mit 7.782,82 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, lag der CAC 40 noch bei 8.439,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8.025,80 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,927 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern registriert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 201.762 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 233,112 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,39 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net