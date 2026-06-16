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Freundlicher Handel: CAC 40 mittags im Aufwind

17.06.26 12:25 Uhr
Freundlicher Handel: CAC 40 mittags im Aufwind | finanzen.net

Der CAC 40 zeigt sich aktuell kaum verändert.

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CAC 40
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Um 12:09 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,14 Prozent höher bei 8.458,94 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,475 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,144 Prozent tiefer bei 8.435,12 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8.447,27 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.469,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 8.428,39 Einheiten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,037 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7.952,55 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, bei 7.974,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7.683,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,22 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 112.067 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 253,488 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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