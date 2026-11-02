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CAC 40-Performance im Fokus

Freundlicher Handel: CAC 40 schließt mit Gewinnen

Freundlicher Handel: CAC 40 schließt mit Gewinnen

Der CAC 40 notierte zum Handelsschluss im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195.86 EUR 4.72 EUR 2.47 %
Charts | News | Analysen
Carrefour S.A.
13.06 EUR 0.03 EUR 0.27 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
436.90 EUR 4.15 EUR 0.96 %
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Pernod Ricard S.A.
68.62 EUR 1.02 EUR 1.51 %
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Renault S.A.
27.76 EUR 0.07 EUR 0.25 %
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Stellantis
4.22 EUR 0.15 EUR 3.61 %
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Indizes
CAC 40
8,047.69 EUR 78.27 EUR 0.98 %
News | Analysen

Schlussendlich gewann der CAC 40 im Euronext-Handel 0,98 Prozent auf 8.047,69 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,392 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,132 Prozent auf 7.958,89 Punkte an der Kurstafel, nach 7.969,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.944,72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.054,23 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7.897,19 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 8.509,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 8.121,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,80 Prozent. Bei 8.755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern verzeichnet.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 365.433 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 232,421 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
29.10.26 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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