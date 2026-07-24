Freundlicher Handel: CAC 40 schlussendlich in der Gewinnzone

Index im Blick

27.07.26 17:57 Uhr

Der CAC 40 ging im Plus aus dem Handelstag.

Der CAC 40 sprang im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,40 Prozent auf 8.406,06 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,448 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,842 Prozent höher bei 8.442,75 Punkten, nach 8.372,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 8.402,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8.463,71 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 8.384,87 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 8.141,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 7.834,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,57 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7.505,27 Zähler.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 490.588 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 227,882 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net