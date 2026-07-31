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CAC 40-Performance im Blick

Freundlicher Handel: CAC 40 schlussendlich mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: CAC 40 schlussendlich mit Zuschlägen

Der CAC 40 verzeichnete am Montagabend Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
208.35 EUR 5.10 EUR 2.51 %
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19.39 EUR 0.10 EUR 0.54 %
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Indizes
CAC 40
8,613.82 EUR 104.18 EUR 1.22 %
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Schlussendlich verbuchte der CAC 40 im Euronext-Handel Gewinne in Höhe von 1,22 Prozent auf 8.613,82 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,480 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,671 Prozent stärker bei 8.566,74 Punkten in den Montagshandel, nach 8.509,64 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8.559,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8.642,32 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 03.07.2026, wies der CAC 40 8.508,07 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.114,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Wert von 7.546,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,11 Prozent zu. Bei 8.642,32 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 719.845 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 233,724 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,37 erwartet. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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12:06 Airbus SE Buy UBS AG
30.07.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
30.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets