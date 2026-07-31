Freundlicher Handel: CAC 40 schlussendlich mit Zuschlägen
Der CAC 40 verzeichnete am Montagabend Kursanstiege.
Werte in diesem Artikel
Schlussendlich verbuchte der CAC 40 im Euronext-Handel Gewinne in Höhe von 1,22 Prozent auf 8.613,82 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,480 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,671 Prozent stärker bei 8.566,74 Punkten in den Montagshandel, nach 8.509,64 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8.559,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8.642,32 Punkten.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 03.07.2026, wies der CAC 40 8.508,07 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.114,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Wert von 7.546,16 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,11 Prozent zu. Bei 8.642,32 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Zählern.
Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 719.845 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 233,724 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,37 erwartet. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Aktuelle Airbus Aktie News
Airbus Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:06
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus SE Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets