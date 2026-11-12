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CAC 40 aktuell

Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht am Mittag Gewinne

Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht am Mittag Gewinne

Der CAC 40 gewinnt am Mittag an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
212.15 EUR 1.00 EUR 0.47 %
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Carrefour S.A.
14.04 EUR 0.05 EUR 0.36 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
446.85 EUR 1.00 EUR 0.22 %
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Renault S.A.
29.52 EUR -0.15 EUR -0.51 %
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Stellantis
3.65 EUR -0.06 EUR -1.64 %
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Indizes
CAC 40
8,387.42 EUR 54.55 EUR 0.65 %
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Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext 0,72 Prozent stärker bei 8.392,61 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,485 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,398 Prozent auf 8.366,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8.332,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8.366,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8.401,72 Punkten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 3,52 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der CAC 40 7.832,88 Punkte auf. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 8.674,94 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 8.241,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,41 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8.755,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern erreicht.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 90.850 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 236,091 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,90 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
04.11.26 Airbus SE Buy UBS AG
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK

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