Freundlicher Handel: CAC 40 zum Handelsstart freundlich

Kursverlauf

Der CAC 40 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Der CAC 40 erhöht sich im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,10 Prozent auf 8.271,05 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,416 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,031 Prozent fester bei 8.265,27 Punkten, nach 8.262,70 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.281,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8.263,57 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,14 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 17.03.2026, den Stand von 7.974,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 8.258,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, lag der CAC 40 noch bei 7.285,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,925 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.910 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 239,211 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 4,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net