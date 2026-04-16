DAX24.201 +0,2%Est505.943 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6800 +1,2%Nas24.103 +0,4%Bitcoin63.664 -0,1%Euro1,1783 ±0,0%Öl98,54 +0,3%Gold4.785 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Heidelberger Druckmaschinen 731400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft: DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen rot -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- BASF baut Kapazitäten aus -- Mercedes-Benz, TSMC, Drägerwerk, Intel im Fokus
Top News
Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Prosus senkt Anteil - Verkauf an Uber Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Prosus senkt Anteil - Verkauf an Uber
Ölpreise geben etwas nach - Trumps Optimismus und Waffenruhe im Libanon stützen Ölpreise geben etwas nach - Trumps Optimismus und Waffenruhe im Libanon stützen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

Freundlicher Handel: CAC 40 zum Handelsstart freundlich

17.04.26 09:28 Uhr
Freundlicher Handel: CAC 40 zum Handelsstart freundlich | finanzen.net

Der CAC 40 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
172,38 EUR 0,38 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bouygues S.A.
51,46 EUR -0,26 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
484,05 EUR 1,05 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
56,54 EUR 2,44 EUR 4,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
7,01 EUR 0,04 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worldline SA
0,30 EUR 0,02 EUR 6,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8.288,9 PKT 26,2 PKT 0,32%
Charts|News|Analysen

Der CAC 40 erhöht sich im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,10 Prozent auf 8.271,05 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,416 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,031 Prozent fester bei 8.265,27 Punkten, nach 8.262,70 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.281,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8.263,57 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,14 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 17.03.2026, den Stand von 7.974,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 8.258,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, lag der CAC 40 noch bei 7.285,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,925 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.910 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 239,211 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 4,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
16.04.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
16.04.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
16.04.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
15.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
13.04.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.04.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
16.04.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
16.04.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
13.04.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
10.04.2026Airbus SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
09.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
24.03.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
20.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen