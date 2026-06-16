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Freundlicher Handel: DAX bewegt letztendlich im Plus

17.06.26 17:57 Uhr
Freundlicher Handel: DAX bewegt letztendlich im Plus | finanzen.net

Der Handel in Frankfurt verlief schlussendlich in ruhigen Bahnen.

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Letztendlich schloss der DAX am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 24.931,55 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,052 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,375 Prozent auf 24.816,96 Punkte an der Kurstafel, nach 24.910,41 Punkten am Vortag.

Bei 24.956,48 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24.763,53 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der DAX bereits um 0,546 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, mit 23.950,57 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, stand der DAX bei 23.730,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wurde der DAX auf 23.434,65 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,60 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 5,18 Prozent auf 38,18 EUR), Bayer (+ 4,80 Prozent auf 37,74 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,06 Prozent auf 191,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 161,74 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,45 Prozent auf 30,94 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil BMW (-8,34 Prozent auf 62,24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,36 Prozent auf 46,75 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,48 Prozent auf 86,54 EUR), Infineon (-2,80 Prozent auf 77,06 EUR) und Deutsche Telekom (-2,50 Prozent auf 26,96 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9.781.170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 206,078 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,24 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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