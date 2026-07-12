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DAX-Entwicklung

Freundlicher Handel: DAX klettert am Mittag

Freundlicher Handel: DAX klettert am Mittag

Der DAX zeigt sich am ersten Tag der Woche kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
183.30 EUR 2.90 EUR 1.61 %
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BASF
48.12 EUR 0.72 EUR 1.52 %
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Deutsche Telekom AG
26.72 EUR 0.59 EUR 2.26 %
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
42.13 EUR -0.73 EUR -1.70 %
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Heidelberg Materials
168.85 EUR -2.85 EUR -1.66 %
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Infineon AG
70.83 EUR -1.80 EUR -2.48 %
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Merck KGaA
139.10 EUR -0.75 EUR -0.54 %
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MTU Aero Engines AG
357.00 EUR -8.00 EUR -2.19 %
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Rheinmetall AG
1,005.00 EUR 11.60 EUR 1.17 %
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Siemens AG
270.75 EUR -1.75 EUR -0.64 %
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Siemens Healthineers AG
35.05 EUR 0.23 EUR 0.66 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
71.26 EUR 0.18 EUR 0.25 %
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Indizes
DAX 40
25,113.33 EUR 46.24 EUR 0.18 %
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Am Montag legt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,20 Prozent auf 25.117,95 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,412 Prozent auf 24.963,80 Punkte an der Kurstafel, nach 25.067,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.963,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.154,58 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der DAX mit 24.635,30 Punkten berechnet. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 23.742,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 24.255,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25.900,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 2,64 Prozent auf 26,81 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,76 Prozent auf 35,20 EUR), BASF (+ 1,34 Prozent auf 48,19 EUR), Rheinmetall (+ 1,21 Prozent auf 1.004,00 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,20 Prozent auf 252,00 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-1,64 Prozent auf 71,29 EUR), Fresenius SE (-1,39 Prozent auf 41,98 EUR), MTU Aero Engines (-1,10 Prozent auf 358,10 EUR), Heidelberg Materials (-0,88 Prozent auf 169,60 EUR) und Merck (-0,82 Prozent auf 138,55 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1.345.309 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 207,984 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG