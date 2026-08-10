Freundlicher Handel: DAX letztendlich in Grün
Am Dienstagabend zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.
Werte in diesem Artikel
Letztendlich ging es im DAX im XETRA-Handel um 0,27 Prozent nach oben auf 26.395,37 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,198 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,206 Prozent stärker bei 26.378,00 Punkten in den Handel, nach 26.323,88 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26.245,57 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.504,54 Zählern.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25.067,09 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 24.350,28 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 24.081,34 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7,56 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.504,54 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im DAX
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,56 Prozent auf 158,56 EUR), RWE (+ 1,81 Prozent auf 57,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,64 Prozent auf 28,56 EUR), Scout24 (+ 1,52 Prozent auf 76,75 EUR) und BMW (+ 1,38 Prozent auf 60,12 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen QIAGEN (-3,58 Prozent auf 37,08 EUR), adidas (-3,08 Prozent auf 162,20 EUR), Zalando (-2,94 Prozent auf 24,07 EUR), Merck (-2,44 Prozent auf 140,00 EUR) und Daimler Truck (-1,95 Prozent auf 46,24 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4.349.655 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 213,282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,18 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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|05.08.26
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|05.08.26
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