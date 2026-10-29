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Index-Performance im Fokus

Freundlicher Handel: DAX liegt am Donnerstagmittag im Plus

Freundlicher Handel: DAX liegt am Donnerstagmittag im Plus

DAX-Handel am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
164.05 EUR 6.05 EUR 3.83 %
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Airbus SE
196.68 EUR 2.68 EUR 1.38 %
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Deutsche Bank AG
31.07 EUR 1.00 EUR 3.34 %
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GEA
68.35 EUR 0.40 EUR 0.59 %
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Heidelberg Materials
148.65 EUR 1.00 EUR 0.68 %
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HOCHTIEF AG
379.00 EUR 1.60 EUR 0.42 %
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Rheinmetall AG
1,038.60 EUR 31.60 EUR 3.14 %
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SAP SE
209.15 EUR 7.50 EUR 3.72 %
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Symrise AG
92.42 EUR 3.46 EUR 3.89 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.06 EUR 1.02 EUR 1.48 %
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Vonovia SE
15.96 EUR -0.30 EUR -1.84 %
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Indizes
DAX 40
25,919.25 EUR 215.23 EUR 0.84 %
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Am Donnerstag klettert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,94 Prozent auf 25.946,03 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,122 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,078 Prozent auf 25.724,02 Punkte an der Kurstafel, nach 25.704,02 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25.720,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26.004,00 Punkten.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 2,81 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 29.09.2026, einen Stand von 25.399,21 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 25.460,48 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 24.124,21 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,73 Prozent zu. Bei 26.618,74 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell adidas (+ 3,80 Prozent auf 164,05 EUR), Deutsche Bank (+ 3,23 Prozent auf 30,99 EUR), Airbus SE (+ 3,01 Prozent auf 197,78 EUR), Rheinmetall (+ 2,96 Prozent auf 1.042,00 EUR) und Symrise (+ 2,90 Prozent auf 92,40 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Vonovia SE (-3,73 Prozent auf 15,86 EUR), SAP SE (-1,35 Prozent auf 208,35 EUR), GEA (-0,51 Prozent auf 68,15 EUR), HOCHTIEF (-0,11 Prozent auf 378,20 EUR) und Heidelberg Materials (-0,03 Prozent auf 147,00 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5.014.913 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 238,444 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7,98 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

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