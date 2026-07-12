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DAX-Performance

Freundlicher Handel: DAX notiert am Montagnachmittag im Plus

Freundlicher Handel: DAX notiert am Montagnachmittag im Plus

Der DAX wagt sich am Montag nicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
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Siemens Energy AG
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Im DAX geht es im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,18 Prozent aufwärts auf 25.111,37 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,094 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,412 Prozent auf 24.963,80 Punkte an der Kurstafel, nach 25.067,09 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.154,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.963,80 Punkten lag.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der DAX-Kurs bei 24.635,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, wies der DAX einen Stand von 23.742,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24.255,31 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,33 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.900,10 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Healthineers (+ 2,83 Prozent auf 35,57 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,68 Prozent auf 26,82 EUR), Brenntag SE (+ 2,60 Prozent auf 57,68 EUR), Deutsche Börse (+ 2,41 Prozent auf 255,00 EUR) und BASF (+ 2,40 Prozent auf 48,69 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Infineon (-3,86 Prozent auf 69,68 EUR), MTU Aero Engines (-1,82 Prozent auf 355,50 EUR), Fresenius SE (-1,71 Prozent auf 41,84 EUR), Bayer (-1,38 Prozent auf 49,43 EUR) und Siemens Energy (-1,37 Prozent auf 150,04 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2.057.507 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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14:01 Deutsche Telekom Buy UBS AG
10.07.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
30.06.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
02.06.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG