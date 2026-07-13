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Marktbericht

Freundlicher Handel: DAX schlussendlich in Grün

Freundlicher Handel: DAX schlussendlich in Grün

Letztendlich legten Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
180.00 EUR -3.05 EUR -1.67 %
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Brenntag SE
59.78 EUR 3.02 EUR 5.32 %
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E.ON SE
19.38 EUR 0.31 EUR 1.63 %
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Henkel KGaA Vz.
73.32 EUR -1.12 EUR -1.50 %
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Infineon AG
71.65 EUR 1.65 EUR 2.36 %
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SAP SE
136.64 EUR -3.64 EUR -2.59 %
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Scout24
71.45 EUR -2.55 EUR -3.45 %
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Siemens AG
272.15 EUR 2.15 EUR 0.80 %
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Siemens Energy AG
153.00 EUR 3.44 EUR 2.30 %
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Siemens Healthineers AG
34.46 EUR -0.95 EUR -2.68 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
71.60 EUR 0.26 EUR 0.36 %
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Zalando
27.68 EUR 0.68 EUR 2.52 %
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Indizes
DAX 40
25,144.38 EUR 30.13 EUR 0.12 %
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Der DAX ging nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 25.144,38 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,094 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,723 Prozent auf 24.932,62 Punkte an der Kurstafel, nach 25.114,25 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24.869,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.204,68 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, mit 24.635,30 Punkten bewertet. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, bei 24.044,22 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 14.07.2025, den Wert von 24.160,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,47 Prozent zu Buche. Bei 25.900,10 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 2,40 Prozent auf 59,66 EUR), Siemens Energy (+ 2,28 Prozent auf 154,12 EUR), Zalando (+ 2,10 Prozent auf 27,75 EUR), Infineon (+ 2,06 Prozent auf 71,82 EUR) und EON SE (+ 1,86 Prozent auf 19,46 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Siemens Healthineers (-3,57 Prozent auf 34,29 EUR), SAP SE (-2,84 Prozent auf 136,72 EUR), Henkel vz (-2,01 Prozent auf 73,14 EUR), Scout24 (-1,76 Prozent auf 72,75 EUR) und adidas (-1,63 Prozent auf 180,60 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4.770.215 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 207,984 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
13.07.26 SAP SE Buy UBS AG
02.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 SAP SE Buy UBS AG