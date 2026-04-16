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DAX im Blick

Freundlicher Handel: DAX zum Handelsende fester

17.04.26 17:57 Uhr
Freundlicher Handel: DAX zum Handelsende fester | finanzen.net

DAX-Kurs am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

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Letztendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 2,25 Prozent höher bei 24.698,94 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,042 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,017 Prozent auf 24.150,47 Punkte an der Kurstafel, nach 24.154,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 24.792,46 Punkte, das Tagestief hingegen 24.146,58 Zähler.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 4,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, bewegte sich der DAX bei 23.730,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 25.297,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, lag der DAX bei 21.205,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,650 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 6,29 Prozent auf 48,90 EUR), Continental (+ 5,35 Prozent auf 67,68 EUR), MTU Aero Engines (+ 5,13 Prozent auf 346,10 EUR), Airbus SE (+ 4,52 Prozent auf 179,44 EUR) und BMW (+ 3,98 Prozent auf 84,22 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil RWE (-3,79 Prozent auf 55,90 EUR), EON SE (-2,13 Prozent auf 18,80 EUR), Brenntag SE (-1,79 Prozent auf 59,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,29 Prozent auf 52,66 EUR) und BASF (-1,20 Prozent auf 52,77 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 12.880.713 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 180,962 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,17 erwartet. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,66 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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