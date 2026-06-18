Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus

Dow Jones-Performance

Der Dow Jones verbucht am Montagnachmittag Zuwächse.

Am Montag notiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,28 Prozent stärker bei 51.708,52 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20,169 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 51.571,85 Zählern und damit 0,014 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (51.564,70 Punkte).

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 51.887,85 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51.555,19 Punkten lag.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wurde der Dow Jones auf 50.579,70 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 45.577,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, lag der Dow Jones bei 42.206,82 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,87 Prozent. Bei 52.281,19 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 3,49 Prozent auf 1.020,20 USD), JPMorgan Chase (+ 1,99 Prozent auf 331,69 USD), Amgen (+ 1,96 Prozent auf 344,21 USD), UnitedHealth (+ 1,93 Prozent auf 408,70 USD) und Cisco (+ 1,74 Prozent auf 121,62 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Amazon (-4,53 Prozent auf 233,32 USD), Nike (-4,25 Prozent auf 43,28 USD), Microsoft (-2,70 Prozent auf 369,17 USD), McDonalds (-2,63 Prozent auf 271,29 USD) und Salesforce (-2,57 Prozent auf 147,88 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12.924.020 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,452 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 6,22 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net