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Index-Bewegung

Freundlicher Handel: Dow Jones letztendlich im Plus

Freundlicher Handel: Dow Jones letztendlich im Plus

Wenig Veränderung war schlussendlich in New York zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
264.60 EUR -21.50 EUR -7.51 %
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American Express Co.
284.10 EUR 2.00 EUR 0.71 %
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Cisco Inc.
99.87 EUR -0.45 EUR -0.45 %
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Goldman Sachs
818.20 EUR 1.20 EUR 0.15 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
226.30 EUR 1.70 EUR 0.76 %
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JPMorgan Chase & Co.
304.30 EUR 2.80 EUR 0.93 %
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Microsoft Corp.
489.70 EUR 11.60 EUR 2.43 %
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Nike Inc.
33.32 EUR -0.43 EUR -1.27 %
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NVIDIA Corp.
191.50 EUR -4.12 EUR -2.11 %
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Sherwin-Williams Co.
288.60 EUR -7.10 EUR -2.40 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
354.60 EUR -3.20 EUR -0.89 %
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Walt Disney
97.90 EUR -1.04 EUR -1.05 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,475.10 USD 97.53 USD 0.19 %
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Schlussendlich schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 52.475,10 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 26,086 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,191 Prozent tiefer bei 52.277,49 Punkten in den Mittwochshandel, nach 52.377,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 52.634,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52.335,43 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,296 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wurde der Dow Jones auf 51.481,51 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der Dow Jones 52.747,32 Punkte auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Wert von 47.706,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,46 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell American Express (+ 1,61 Prozent auf 317,94 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,60 Prozent auf 321,89 USD), Goldman Sachs (+ 1,47 Prozent auf 925,17 USD), IBM (+ 1,19 Prozent auf 253,22 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,05 Prozent auf 339,30 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Sherwin-Williams (-1,60 Prozent auf 320,80 USD), NVIDIA (-1,17 Prozent auf 215,38 USD), Nike (-1,09 Prozent auf 37,15 USD), Walt Disney (-1,08 Prozent auf 109,04 USD) und Cisco (-0,98 Prozent auf 110,29 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 27.347.909 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,724 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,24 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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