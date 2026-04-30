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Freundlicher Handel: Dow Jones notiert am Mittag im Plus

01.05.26 17:58 Uhr
Freundlicher Handel: Dow Jones notiert am Mittag im Plus | finanzen.net

So bewegt sich der Dow Jones mittags.

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Am Freitag geht es im Dow Jones um 17:55 Uhr via NYSE um 0,07 Prozent auf 49.688,27 Punkte nach oben. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19,612 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,79 Prozent auf 48.762,93 Punkte an der Kurstafel, nach 49.652,14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 49.988,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49.653,77 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,17 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 01.04.2026, bei 46.565,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 48.892,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.05.2025, wurde der Dow Jones auf 40.752,96 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,70 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50.512,79 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 4,91 Prozent auf 284,66 USD), Merck (+ 3,42 Prozent auf 112,91 USD), Salesforce (+ 3,39 Prozent auf 182,51 USD), Microsoft (+ 2,04 Prozent auf 416,10 USD) und Amazon (+ 1,94 Prozent auf 270,20 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Amgen (-5,64 Prozent auf 326,71 USD), Chevron (-1,22 Prozent auf 190,96 USD), Sherwin-Williams (-1,11 Prozent auf 318,04 USD), 3M (-1,09 Prozent auf 144,92 USD) und McDonalds (-0,90 Prozent auf 290,94 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 11.569.234 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,332 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,70 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,88 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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