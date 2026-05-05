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Dow Jones-Kursentwicklung

Freundlicher Handel: Dow Jones notiert am Nachmittag im Plus

06.05.26 20:02 Uhr
Freundlicher Handel: Dow Jones notiert am Nachmittag im Plus | finanzen.net

Aktuell zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

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Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 1,12 Prozent fester bei 49.850,72 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19,503 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,530 Prozent auf 49.037,12 Punkte an der Kurstafel, nach 49.298,25 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.967,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 49.442,19 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,878 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 06.04.2026, bei 46.669,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 50.115,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 40.829,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,03 Prozent nach oben. Bei 50.512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Walt Disney (+ 6,51 Prozent auf 107,02 USD), NVIDIA (+ 4,69 Prozent auf 205,72 USD), Honeywell (+ 3,63 Prozent auf 216,65 USD), Sherwin-Williams (+ 3,37 Prozent auf 322,99 USD) und 3M (+ 2,71 Prozent auf 146,69 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Chevron (-4,01 Prozent auf 184,92 USD), Cisco (-3,13 Prozent auf 91,35 USD), Salesforce (-2,75 Prozent auf 181,85 USD), IBM (-1,75 Prozent auf 225,03 USD) und Visa (-1,04 Prozent auf 318,67 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21.811.326 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,111 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,57 zu Buche schlagen. Mit 5,96 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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