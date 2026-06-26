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Marktbericht

Freundlicher Handel: Dow Jones präsentiert sich nachmittags fester

30.06.26 20:02 Uhr
Freundlicher Handel: Dow Jones präsentiert sich nachmittags fester | finanzen.net

Heutiger Marktbericht zum Dow Jones.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52.365,3 PKT 182,6 PKT 0,35%
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Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,27 Prozent auf 52.321,64 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 23,031 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,360 Prozent tiefer bei 51.995,14 Punkten, nach 52.182,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52.387,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 52.033,13 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Stand von 51.032,46 Punkten auf. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wies der Dow Jones 45.216,14 Punkte auf. Der Dow Jones wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, einen Wert von 44.094,77 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,14 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 52.655,66 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 3,49 Prozent auf 1.069,28 USD), Apple (+ 2,36 Prozent auf 288,40 USD), NVIDIA (+ 1,81 Prozent auf 198,50 USD), McDonalds (+ 1,22 Prozent auf 270,45 USD) und Home Depot (+ 1,18 Prozent auf 307,90 EUR). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Walt Disney (-2,09 Prozent auf 96,57 USD), Procter Gamble (-1,39 Prozent auf 146,39 USD), Salesforce (-1,24 Prozent auf 155,97 USD), American Express (-0,96 Prozent auf 337,62 USD) und Coca-Cola (-0,94 Prozent auf 81,87 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 12.479.345 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,087 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Salesforce-Aktie weist mit 11,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Chevron-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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