DAX 25.449 +0,8%ESt50 6.272 +0,5%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,54 -1,6%Nas 27.600 +0,4%Bitcoin 75.961 -0,6%Euro 1,1258 +0,3%Öl 101,0 +0,7%Gold 4.164 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Bewegung

Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

Der Dow Jones stieg am zweiten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
227.85 EUR 2.35 EUR 1.04 %
Charts | News | Analysen
Boeing Co.
169.00 EUR -3.00 EUR -1.74 %
Charts | News | Analysen
Caterpillar Inc.
767.00 EUR 8.40 EUR 1.11 %
Charts | News | Analysen
Cisco Inc.
105.00 EUR 4.50 EUR 4.48 %
Charts | News | Analysen
Coca-Cola Co.
76.76 EUR -0.34 EUR -0.44 %
Charts | News | Analysen
Honeywell Technologies
189.00 EUR 0.18 EUR 0.10 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
30.70 EUR 0.60 EUR 1.99 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
212.40 EUR -0.55 EUR -0.26 %
Charts | News | Analysen
Procter & Gamble Co.
132.38 EUR 2.32 EUR 1.78 %
Charts | News | Analysen
Salesforce
198.50 EUR -6.80 EUR -3.31 %
Charts | News | Analysen
Travelers Inc (Travelers Companies)
321.30 EUR 0.60 EUR 0.19 %
Charts | News | Analysen
UnitedHealth Inc.
332.80 EUR -4.40 EUR -1.30 %
Charts | News | Analysen
Walmart
93.07 EUR 0.36 EUR 0.39 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,521.28 USD 253.38 USD 0.49 %
News | Analysen

Am Dienstag kletterte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,49 Prozent auf 51.521,28 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 25,923 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,134 Prozent auf 51.199,25 Punkte an der Kurstafel, nach 51.267,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 51.422,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 51.672,25 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53.414,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53.055,91 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, lag der Dow Jones bei 46.694,97 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6,49 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 4,54 Prozent auf 117,94 USD), Walmart (+ 2,03 Prozent auf 107,20 USD), Amazon (+ 1,95 Prozent auf 256,29 USD), Nike (+ 1,91 Prozent auf 34,61 USD) und Caterpillar (+ 1,80 Prozent auf 863,44 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Salesforce (-2,09 Prozent auf 224,99 USD), Boeing (-1,50 Prozent auf 189,82 USD), UnitedHealth (-0,60 Prozent auf 376,32 USD), Honeywell Technologies (-0,59 Prozent auf 212,87 USD) und Coca-Cola (-0,39 Prozent auf 86,17 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 23.800.425 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,123 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.