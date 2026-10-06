Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

Index-Bewegung

06.10.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones stieg am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag kletterte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,49 Prozent auf 51.521,28 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 25,923 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,134 Prozent auf 51.199,25 Punkte an der Kurstafel, nach 51.267,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 51.422,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 51.672,25 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53.414,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53.055,91 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, lag der Dow Jones bei 46.694,97 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6,49 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 4,54 Prozent auf 117,94 USD), Walmart (+ 2,03 Prozent auf 107,20 USD), Amazon (+ 1,95 Prozent auf 256,29 USD), Nike (+ 1,91 Prozent auf 34,61 USD) und Caterpillar (+ 1,80 Prozent auf 863,44 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Salesforce (-2,09 Prozent auf 224,99 USD), Boeing (-1,50 Prozent auf 189,82 USD), UnitedHealth (-0,60 Prozent auf 376,32 USD), Honeywell Technologies (-0,59 Prozent auf 212,87 USD) und Coca-Cola (-0,39 Prozent auf 86,17 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 23.800.425 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,123 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net