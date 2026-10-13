Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 am Mittag freundlich

Euro STOXX 50 aktuell

13.10.26 12:26 Uhr

Euro STOXX 50-Handel heute.

Am Dienstag steht der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,17 Prozent im Plus bei 6.212,00 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5,299 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,166 Prozent auf 6.190,92 Punkte an der Kurstafel, nach 6.201,21 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6.224,39 Punkte, das Tagestief hingegen 6.189,22 Zähler.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.325,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.271,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.568,19 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,18 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 2,17 Prozent auf 44,78 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,84 Prozent auf 25,44 EUR), Allianz (+ 1,14 Prozent auf 425,30 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,09 Prozent auf 6,24 EUR) und adidas (+ 1,07 Prozent auf 151,20 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-1,35 Prozent auf 56,45 EUR), Siemens Energy (-0,74 Prozent auf 145,70 EUR), Eni (-0,31 Prozent auf 25,42 EUR), UniCredit (-0,09 Prozent auf 76,50 EUR) und Airbus SE (-0,07 Prozent auf 188,02 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 2.229.028 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

2026 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net