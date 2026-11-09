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Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert zum Start

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert zum Start

Der Euro STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
172.60 EUR -0.15 EUR -0.09 %
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ASML NV
1,307.80 EUR 24.20 EUR 1.89 %
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BASF
53.78 EUR -0.39 EUR -0.72 %
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BMW AG
59.02 EUR -0.18 EUR -0.30 %
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Deutsche Bank AG
32.17 EUR 0.82 EUR 2.62 %
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Enel S.p.A.
9.71 EUR 0.11 EUR 1.13 %
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Eni S.p.A.
24.92 EUR -0.24 EUR -0.93 %
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Infineon AG
46.64 EUR 0.73 EUR 1.59 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.52 EUR -0.09 EUR -0.22 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.44 EUR 0.14 EUR 0.89 %
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Rheinmetall AG
824.00 EUR 9.00 EUR 1.10 %
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SAP SE
214.30 EUR 5.15 EUR 2.46 %
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TotalEnergies
79.22 EUR -0.02 EUR -0.03 %
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UniCredit S.p.A.
81.43 EUR 4.43 EUR 5.75 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,217.43 EUR 46.94 EUR 0.76 %
News | Analysen

Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,18 Prozent fester bei 6.181,60 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,343 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,033 Prozent auf 6.168,43 Punkte an der Kurstafel, nach 6.170,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.159,17 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.182,22 Zählern.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 6.173,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 6.523,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 5.566,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,66 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten erreicht.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 4,36 Prozent auf 80,36 EUR), SAP SE (+ 1,78 Prozent auf 214,50 EUR), Enel (+ 1,13 Prozent auf 9,71 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 46,25 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,81 Prozent auf 31,82 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Rheinmetall (-2,35 Prozent auf 793,60 EUR), adidas (-1,43 Prozent auf 172,05 EUR), BMW (-1,04 Prozent auf 58,74 EUR), BASF (-0,99 Prozent auf 53,74 EUR) und Eni (-0,93 Prozent auf 24,93 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 427.940 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 494,723 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,91 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
06.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

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