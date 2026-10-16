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STOXX-Handel im Blick

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert zum Start des Freitagshandels

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert zum Start des Freitagshandels

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
432.60 EUR 1.70 EUR 0.39 %
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ASML NV
1,487.80 EUR 18.80 EUR 1.28 %
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BMW AG
56.06 EUR 0.80 EUR 1.45 %
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Deutsche Telekom AG
25.83 EUR 0.19 EUR 0.74 %
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Enel S.p.A.
9.05 EUR -0.08 EUR -0.91 %
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Eni S.p.A.
25.74 EUR 0.06 EUR 0.25 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.65 EUR 0.87 EUR 2.19 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
547.80 EUR 6.80 EUR 1.26 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.78 EUR -0.07 EUR -0.44 %
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Rheinmetall AG
1,069.40 EUR 32.40 EUR 3.12 %
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SAP SE
202.60 EUR 1.65 EUR 0.82 %
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Siemens Energy AG
133.98 EUR 0.34 EUR 0.25 %
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TotalEnergies
79.90 EUR -0.11 EUR -0.14 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,192.76 EUR 24.50 EUR 0.4 %
News | Analysen

Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,40 Prozent höher bei 6.192,74 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,320 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,149 Prozent stärker bei 6.177,45 Punkten, nach 6.168,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 6.177,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.199,05 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,265 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Wert von 6.266,50 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Stand von 6.283,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.652,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5,85 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,42 Prozent auf 1.050,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,87 Prozent auf 134,84 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,19 Prozent auf 40,42 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 25,87 EUR) und BMW (+ 1,02 Prozent auf 55,68 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Enel (-0,91 Prozent auf 9,05 EUR), Eni (-0,35 Prozent auf 25,59 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,29 Prozent auf 543,20 EUR), SAP SE (-0,20 Prozent auf 200,85 EUR) und Allianz (+ 0,07 Prozent auf 430,10 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 410.602 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 588,996 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,24 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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