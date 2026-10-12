Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag zu
Aktuell zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.
Werte in diesem Artikel
Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 15:40 Uhr Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 6.194,95 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,299 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,049 Prozent fester bei 6.176,38 Punkten, nach 6.173,37 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.221,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.176,38 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.325,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.269,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.531,32 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,89 Prozent aufwärts. 6.577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten verzeichnet.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 2,79 Prozent auf 196,80 EUR), Rheinmetall (+ 2,28 Prozent auf 960,50 EUR), Deutsche Börse (+ 1,55 Prozent auf 300,60 EUR), Eni (+ 1,55 Prozent auf 25,58 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,50 Prozent auf 56,84 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Infineon (-2,79 Prozent auf 57,22 EUR), BASF (-1,03 Prozent auf 51,15 EUR), BMW (-0,38 Prozent auf 53,06 EUR), Bayer (-0,32 Prozent auf 43,63 EUR) und adidas (-0,23 Prozent auf 149,50 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3.755.239 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 617,285 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Die TotalEnergies-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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