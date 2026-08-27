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Euro STOXX 50-Entwicklung

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 mittags in Grün

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 mittags in Grün

Euro STOXX 50-Handel am Freitag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
153.20 EUR 0.60 EUR 0.39 %
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Ahold Delhaize (Ahold)
30.46 EUR -0.02 EUR -0.07 %
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ASML NV
1,485.80 EUR -3.00 EUR -0.20 %
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BASF
52.34 EUR 1.04 EUR 2.03 %
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BMW AG
61.40 EUR 1.82 EUR 3.05 %
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Deutsche Telekom AG
28.15 EUR 0.15 EUR 0.54 %
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Enel S.p.A.
9.49 EUR 0.14 EUR 1.55 %
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Infineon AG
58.08 EUR 0.78 EUR 1.36 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
46.18 EUR 0.78 EUR 1.71 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
515.80 EUR 1.20 EUR 0.23 %
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Rheinmetall AG
1,162.80 EUR -16.20 EUR -1.37 %
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SAP SE
188.14 EUR -0.88 EUR -0.47 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
75.78 EUR 1.20 EUR 1.61 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,472.06 EUR 47.33 EUR 0.74 %
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Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,74 Prozent höher bei 6.472,40 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,516 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,369 Prozent stärker bei 6.448,46 Punkten, nach 6.424,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 6.479,52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.448,46 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,286 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6.289,51 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 6.055,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.396,73 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BMW (+ 1,94 Prozent auf 61,10 EUR), Infineon (+ 1,70 Prozent auf 58,14 EUR), BASF (+ 1,48 Prozent auf 52,27 EUR), Enel (+ 1,47 Prozent auf 9,48 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,39 Prozent auf 46,23 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-0,87 Prozent auf 188,22 EUR), Rheinmetall (-0,20 Prozent auf 1.170,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,11 Prozent auf 28,16 EUR), adidas (+ 0,13 Prozent auf 153,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,16 Prozent auf 515,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.008.212 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 577,202 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7,22 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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