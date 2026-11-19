Euro STOXX 50-Performance im Fokus

Der Euro STOXX 50 steigt heute.

Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,64 Prozent höher bei 6.194,02 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,351 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,490 Prozent fester bei 6.184,55 Punkten in den Handel, nach 6.154,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6.184,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.214,69 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der Euro STOXX 50 bereits um 3,06 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.144,81 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 19.08.2026, den Wert von 6.444,46 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 19.11.2025, einen Stand von 5.542,05 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,87 Prozent. Bei 6.577,20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5.376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 3,47 Prozent auf 50,91 EUR), Siemens Energy (+ 3,19 Prozent auf 130,70 EUR), Deutsche Bank (+ 2,65 Prozent auf 30,79 EUR), Airbus SE (+ 2,35 Prozent auf 202,50 EUR) und UniCredit (+ 2,18 Prozent auf 81,70 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-2,34 Prozent auf 189,38 EUR), Rheinmetall (-1,20 Prozent auf 735,30 EUR), Eni (-1,02 Prozent auf 24,82 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,00 Prozent auf 576,20 EUR) und Deutsche Börse (-0,93 Prozent auf 320,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.397.968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 476,685 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,68 erwartet. Mit 7,67 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net