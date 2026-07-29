Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind

Index-Performance im Fokus

30.07.26 17:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 befand sich am Abend im Aufwind.

Schlussendlich stand im STOXX-Handel ein Plus von 1,35 Prozent auf 6.333,18 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,394 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,057 Prozent auf 6.245,30 Punkte an der Kurstafel, nach 6.248,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6.356,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.245,30 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,722 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6.328,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.881,51 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 30.07.2025, mit 5.393,18 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 8,25 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.431,42 Punkten. 5.376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 9,16 Prozent auf 59,47 EUR), Siemens Energy (+ 8,12 Prozent auf 146,16 EUR), Siemens (+ 3,63 Prozent auf 281,10 EUR), Deutsche Bank (+ 1,90 Prozent auf 31,86 EUR) und UniCredit (+ 1,61 Prozent auf 81,53 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil adidas (-11,52 Prozent auf 161,25 EUR), SAP SE (-3,78 Prozent auf 155,92 EUR), Airbus SE (-2,79 Prozent auf 203,95 EUR), Deutsche Börse (-2,44 Prozent auf 263,90 EUR) und Deutsche Telekom (-1,45 Prozent auf 27,10 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 7.220.835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 535,114 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,26 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net