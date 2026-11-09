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Kursverlauf

Freundlicher Handel: FTSE 100 bewegt sich mittags im Plus

Freundlicher Handel: FTSE 100 bewegt sich mittags im Plus

Der FTSE 100 gewinnt aktuell an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anglo American PLC
44.52 EUR 1.18 EUR 2.72 %
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Antofagasta plc
37.51 EUR 1.22 EUR 3.36 %
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Babcock International
11.94 EUR -0.02 EUR -0.17 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
152.00 EUR 5.00 EUR 3.40 %
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Barratt Developments PLC
3.94 EUR 0.04 EUR 1.03 %
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Burberry plc
13.26 EUR 0.00 EUR 0.04 %
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Endeavour Mining PLC
49.12 EUR 0.62 EUR 1.28 %
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Fresnillo PLC
31.86 EUR 2.26 EUR 7.64 %
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HSBC Holdings plc
15.84 EUR 0.04 EUR 0.25 %
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Lloyds Banking Group
1.15 EUR 0.00 EUR 0.39 %
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Segro PLC (REIT)
10.80 EUR 0.10 EUR 0.93 %
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Smiths PLC
30.80 EUR 0.20 EUR 0.65 %
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Tesco PLC
6.65 EUR -0.15 EUR -2.21 %
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Unilever PLC
58.98 EUR -0.27 EUR -0.46 %
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Indizes
FTSE 100
10,753.98 GBP 80.04 GBP 0.75 %
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Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 12:07 Uhr via LSE 0,73 Prozent höher bei 10.751,83 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,246 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,005 Prozent auf 10.673,36 Punkte an der Kurstafel, nach 10.673,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 10.751,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10.654,32 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 10.552,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 10.901,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.682,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,05 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10.989,45 Punkte. Bei 9.670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Endeavour Mining (+ 3,91 Prozent auf 42,54 GBP), Antofagasta (+ 3,89 Prozent auf 32,34 GBP), Anglo American (+ 3,65 Prozent auf 38,36 GBP), Fresnillo (+ 3,38 Prozent auf 25,98 GBP) und Babcock International (+ 3,07 Prozent auf 10,37 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Barratt Developments (-1,02 Prozent auf 3,29 GBP), Tesco (-0,76 Prozent auf 5,50 GBP), Burberry (-0,63 Prozent auf 11,01 GBP), Segro (-0,61 Prozent auf 9,08 GBP) und Unilever (-0,51 Prozent auf 49,05 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 18.723.552 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 267,925 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Unilever Outperform Bernstein Research
05.11.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Unilever Sell UBS AG
04.11.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG

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