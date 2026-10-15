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Index im Fokus

Freundlicher Handel: FTSE 100 im Plus

Freundlicher Handel: FTSE 100 im Plus

FTSE 100-Handel aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anglo American PLC
46.93 EUR -2.07 EUR -4.22 %
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Antofagasta plc
41.41 EUR -1.56 EUR -3.63 %
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Auto Trader Group PLC
6.25 EUR 0.20 EUR 3.31 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
146.00 EUR -2.00 EUR -1.35 %
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Barratt Developments PLC
3.52 EUR 0.12 EUR 3.53 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
51.80 EUR 1.48 EUR 2.94 %
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Computacenter PLC
61.00 EUR -3.50 EUR -5.43 %
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Experian PLC
31.40 EUR -1.00 EUR -3.09 %
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Halma PLC
39.30 EUR -1.84 EUR -4.47 %
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HSBC Holdings plc
16.87 EUR 0.00 EUR 0.01 %
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IG Group Holdings PLC
11.26 EUR -0.17 EUR -1.49 %
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JD Sports Fashion PLC Registered Shs
1.03 EUR 0.00 EUR 0.49 %
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Lloyds Banking Group
1.23 EUR -0.01 EUR -0.53 %
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Rio Tinto plc
78.85 EUR -3.26 EUR -3.97 %
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Indizes
FTSE 100
10,780.28 GBP 55.42 GBP 0.52 %
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Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,48 Prozent fester bei 10.776,76 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,202 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,014 Prozent leichter bei 10.723,37 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10.724,86 Punkten am Vortag.

Bei 10.791,07 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10.695,84 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.658,13 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 10.515,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.424,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,30 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Experian (+ 3,67 Prozent auf 27,95 GBP), Auto Trader Group (+ 3,08 Prozent auf 5,28 GBP), BAT (+ 2,89) Prozent auf 43,83 GBP), IG Group (+ 2,83 Prozent auf 9,81 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2,69 Prozent auf 0,91 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Computacenter (-7,06 Prozent auf 50,79 GBP), Antofagasta (-6,83 Prozent auf 33,28 GBP), Halma (-5,09 Prozent auf 33,03 GBP), Rio Tinto (-4,07 Prozent auf 66,41 GBP) und Anglo American (-3,46 Prozent auf 39,39 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 40.836.659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 289,659 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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14.10.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
14.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Rio Tinto Neutral UBS AG

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