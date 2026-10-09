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Index im Fokus

Freundlicher Handel: FTSE 100 liegt zum Handelsstart im Plus

Freundlicher Handel: FTSE 100 liegt zum Handelsstart im Plus

Der FTSE 100 bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3.50 EUR -0.16 EUR -4.27 %
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Antofagasta plc
43.03 EUR -0.33 EUR -0.76 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
145.00 EUR -7.00 EUR -4.61 %
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Barratt Developments PLC
3.38 EUR -0.10 EUR -2.87 %
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BP plc (British Petrol)
6.88 EUR -0.01 EUR -0.12 %
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BT Group plc
2.24 EUR -0.07 EUR -3.03 %
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Coca-Cola European Partners PLC
91.80 EUR 2.60 EUR 2.91 %
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Fresnillo PLC
32.48 EUR 1.06 EUR 3.37 %
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HSBC Holdings plc
16.59 EUR 0.24 EUR 1.44 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
31.14 EUR 0.68 EUR 2.23 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
44.65 EUR 0.24 EUR 0.53 %
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Vodafone Group PLC
1.40 EUR -0.07 EUR -4.67 %
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WPP 2012 PLC
4.39 EUR 0.04 EUR 0.92 %
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Indizes
FTSE 100
10,555.58 GBP 113.98 GBP 1.09 %
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Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,81 Prozent höher bei 10.525,66 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,143 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10.441,50 Punkte an der Kurstafel, nach 10.441,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10.441,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.538,95 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 0,605 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.670,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10.472,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9.509,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,77 Prozent. Bei 10.989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell RELX (+ 3,08 Prozent auf 26,75 GBP), Antofagasta (+ 3,02 Prozent auf 37,14 GBP), Fresnillo (+ 2,83 Prozent auf 27,65 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 2,76 Prozent auf 103,64 USD) und WPP 2012 (+ 2,47 Prozent auf 3,82 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Vodafone Group (-3,62 Prozent auf 1,20 GBP), BT Group (-3,17 Prozent auf 1,91 GBP), Airtel Africa (-1,83 Prozent auf 3,04 GBP), BP (-0,94 Prozent auf 5,79 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,69 Prozent auf 37,55 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2.682.664 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 284,439 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

2026 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
07.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
25.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG

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