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FTSE 100 im Fokus

Freundlicher Handel: FTSE 100 mittags auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: FTSE 100 mittags auf grünem Terrain

Heute zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3.50 EUR -0.16 EUR -4.27 %
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Antofagasta plc
43.03 EUR -0.33 EUR -0.76 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
145.00 EUR -7.00 EUR -4.61 %
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Barratt Developments PLC
3.38 EUR -0.10 EUR -2.87 %
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BP plc (British Petrol)
6.88 EUR -0.01 EUR -0.12 %
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BT Group plc
2.24 EUR -0.07 EUR -3.03 %
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Experian PLC
30.40 EUR 0.60 EUR 2.01 %
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Fresnillo PLC
32.48 EUR 1.06 EUR 3.37 %
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HSBC Holdings plc
16.59 EUR 0.24 EUR 1.44 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
31.14 EUR 0.68 EUR 2.23 %
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Sage PLC
12.70 EUR 0.80 EUR 6.72 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
44.65 EUR 0.24 EUR 0.53 %
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Vodafone Group PLC
1.40 EUR -0.07 EUR -4.67 %
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Indizes
FTSE 100
10,555.45 GBP 113.85 GBP 1.09 %
News | Analysen

Am Freitag springt der FTSE 100 um 12:07 Uhr via LSE um 0,90 Prozent auf 10.536,07 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,143 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10.441,50 Punkten, nach 10.441,60 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.539,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10.441,50 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,704 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10.670,06 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Stand von 10.472,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der FTSE 100 9.509,40 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,88 Prozent aufwärts. Bei 10.989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 9.670,46 Punkte.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Sage (+ 4,77 Prozent auf 10,77 GBP), RELX (+ 4,52 Prozent auf 27,12 GBP), Antofagasta (+ 4,05 Prozent auf 37,51 GBP), Experian (+ 4,04 Prozent auf 26,78 GBP) und Fresnillo (+ 3,46 Prozent auf 27,82 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Airtel Africa (-5,49 Prozent auf 2,93 GBP), Vodafone Group (-3,94 Prozent auf 1,20 GBP), BT Group (-2,00 Prozent auf 1,94 GBP), BP (-1,09 Prozent auf 5,78 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,86 Prozent auf 37,48 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vodafone Group-Aktie. 12.118.645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 284,439 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
07.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
25.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG

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