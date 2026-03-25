Freundlicher Handel: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags fester

FTSE 100-Kursentwicklung

Der FTSE 100 macht am dritten Tag der Woche Gewinne.

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 15:39 Uhr via LSE 2,56 Prozent stärker bei 10.614,01 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,962 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,028 Prozent schwächer bei 10.345,93 Punkten in den Handel, nach 10.348,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10.345,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.687,88 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,70 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.284,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.044,69 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7.910,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,66 Prozent zu Buche. Bei 10.934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit easyJet (+ 11,67 Prozent auf 3,99 GBP), Antofagasta (+ 11,63 Prozent auf 38,38 GBP), Standard Chartered (+ 11,02 Prozent auf 17,47 GBP), JD Sports Fashion (+ 9,98 Prozent auf 0,76 GBP) und Melrose Industries (+ 9,90 Prozent auf 5,57 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil BP (-7,33 Prozent auf 5,54 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-6,00 Prozent auf 33,54 GBP), BAT (-2,23 Prozent auf 43,31 GBP), Centrica (-2,15 Prozent auf 2,14 GBP) und Imperial Brands (-0,86 Prozent auf 31,12 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 123.936.406 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 272,673 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

2027 präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net