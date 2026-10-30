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FTSE 100-Performance im Blick

Freundlicher Handel: FTSE 100 schlussendlich stärker

Freundlicher Handel: FTSE 100 schlussendlich stärker

Der FTSE 100 zeigte sich am Freitag wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3.08 EUR -0.15 EUR -4.65 %
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AstraZeneca PLC
168.00 EUR 11.20 EUR 7.14 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
150.00 EUR 4.00 EUR 2.74 %
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Barratt Developments PLC
3.78 EUR 0.06 EUR 1.61 %
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BT Group plc
2.69 EUR 0.16 EUR 6.46 %
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Coca-Cola European Partners PLC
99.40 EUR 0.80 EUR 0.81 %
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Computacenter PLC
59.50 EUR -2.00 EUR -3.25 %
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Diageo plc
20.36 EUR -0.19 EUR -0.92 %
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Endeavour Mining PLC
45.30 EUR -1.52 EUR -3.25 %
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Lloyds Banking Group
1.10 EUR -0.06 EUR -5.17 %
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NatWest Group PLC Registered Shs
7.30 EUR -0.27 EUR -3.62 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
34.56 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
48.70 EUR 0.23 EUR 0.46 %
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Indizes
FTSE 100
10,729.78 GBP 7.71 GBP 0.07 %
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Letztendlich beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 10.729,78 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,244 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,005 Prozent tiefer bei 10.721,51 Punkten, nach 10.722,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10.778,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.715,93 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 0,363 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.606,00 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 30.07.2026, einen Stand von 10.897,27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.760,06 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,82 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. 9.670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell AstraZeneca (+ 6,96 Prozent auf 139,60 GBP), BT Group (+ 6,71 Prozent auf 2,27 GBP), Diageo (+ 3,26 Prozent auf 17,57 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 3,10 Prozent auf 114,38 USD) und RELX (+ 2,64 Prozent auf 29,92 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen NatWest Group (-8,75 Prozent auf 5,80 GBP), Computacenter (-6,03 Prozent auf 49,38 GBP), Airtel Africa (-5,54 Prozent auf 2,59 GBP), Bank of Georgia Group (-5,42 Prozent auf 120,30 GBP) und Endeavour Mining (-5,35 Prozent auf 37,36 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 274.003.604 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 274,897 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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13:11 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
08:01 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets

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