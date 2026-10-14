Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus

FTSE 100-Performance

14.10.26 09:27 Uhr

Das macht der FTSE 100.

Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 09:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 10.662,77 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,211 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent tiefer bei 10.649,97 Punkten, nach 10.650,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10.641,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10.666,55 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,05 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 10.697,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.529,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9.452,77 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,15 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Burberry (+ 2,94 Prozent auf 10,68 GBP), Weir Group (+ 1,56 Prozent auf 27,42 GBP), Babcock International (+ 1,53 Prozent auf 9,01 GBP), Whitbread (+ 1,32 Prozent auf 25,98 GBP) und Glencore (+ 1,30 Prozent auf 5,91 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Admiral Group (-2,19 Prozent auf 36,68 GBP), Computacenter (-1,05 Prozent auf 56,35 GBP), IG Group (-1,04 Prozent auf 9,49 GBP), Standard Chartered (-1,02 Prozent auf 21,43 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,83 Prozent auf 82,81 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 1.654.336 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 289,755 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.net