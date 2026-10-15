Freundlicher Handel: Gewinne im Dow Jones

Dow Jones-Performance im Fokus

15.10.26 17:59 Uhr

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,89 Prozent fester bei 52.078,49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 26,463 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,123 Prozent auf 51.684,75 Punkte an der Kurstafel, nach 51.621,48 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52.196,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 51.681,37 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,605 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, stand der Dow Jones bei 52.093,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 52.658,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 46.253,31 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7,64 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 5,59 Prozent auf 37,28 USD), UnitedHealth (+ 4,61 Prozent auf 413,85 USD), Salesforce (+ 4,20 Prozent auf 245,86 USD), Home Depot (+ 4,09 Prozent auf 273,55 EUR) und Sherwin-Williams (+ 3,39 Prozent auf 335,54 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Cisco (-4,19 Prozent auf 108,88 USD), Caterpillar (-2,45 Prozent auf 730,64 USD), NVIDIA (-2,13 Prozent auf 216,59 USD), Chevron (-0,54 Prozent auf 220,84 USD) und JPMorgan Chase (-0,40 Prozent auf 333,93 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13.172.536 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,916 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10,76 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,48 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net