Freundlicher Handel in Europa: Am Mittag Pluszeichen im STOXX 50

Index-Performance im Fokus

Der STOXX 50 gewinnt am Freitagmittag an Wert.

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,51 Prozent auf 5.212,90 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,122 Prozent höher bei 5.192,55 Punkten in den Handel, nach 5.186,20 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5.192,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.224,74 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 0,062 Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.04.2026, stand der STOXX 50 noch bei 4.992,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 5.294,26 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 29.05.2025, bei 4.516,36 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5,16 Prozent zu Buche. Bei 5.315,22 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 2,75 Prozent auf 170,05 CHF), Airbus SE (+ 1,83 Prozent auf 181,02 EUR), Rolls-Royce (+ 1,49 Prozent auf 13,34 GBP), AstraZeneca (+ 0,90 Prozent auf 138,60 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 0,82 Prozent auf 5,80 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-2,04 Prozent auf 163,36 EUR), BAT (-1,95 Prozent auf 46,15 GBP), GSK (-0,94 Prozent auf 19,00 GBP), Siemens (-0,48 Prozent auf 270,35 EUR) und RELX (-0,45 Prozent auf 24,36 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5.255.864 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 530,489 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net