Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in der Gewinnzone

Euro STOXX 50-Performance

09.11.26 12:25 Uhr

Der Euro STOXX 50 notiert am ersten Tag der Woche im Plus.

Am Montag erhöht sich der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 1,06 Prozent auf 6.236,19 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,343 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,033 Prozent auf 6.168,43 Punkte an der Kurstafel, nach 6.170,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 6.236,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.159,17 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6.173,37 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6.523,86 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5.566,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,59 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 5,19 Prozent auf 81,00 EUR), Infineon (+ 3,31 Prozent auf 47,27 EUR), Airbus SE (+ 2,52 Prozent auf 201,30 EUR), Deutsche Bank (+ 2,09 Prozent auf 32,22 EUR) und Enel (+ 2,06 Prozent auf 9,80 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-0,93 Prozent auf 24,93 EUR), Deutsche Börse (-0,47 Prozent auf 318,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,35 Prozent auf 567,20 EUR), BMW (-0,34 Prozent auf 59,16 EUR) und BASF (-0,33 Prozent auf 54,10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1.252.743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Die TotalEnergies-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net