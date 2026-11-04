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Euro STOXX 50-Marktbericht

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
175.60 EUR 8.55 EUR 5.12 %
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ASML NV
1,351.00 EUR -41.80 EUR -3.00 %
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Bayer
53.56 EUR 1.68 EUR 3.24 %
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Deutsche Bank AG
32.34 EUR 1.98 EUR 6.52 %
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Deutsche Börse AG
312.70 EUR -0.80 EUR -0.26 %
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Deutsche Telekom AG
26.47 EUR 0.74 EUR 2.88 %
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Eni S.p.A.
26.08 EUR -0.23 EUR -0.87 %
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Infineon AG
51.93 EUR -0.29 EUR -0.56 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.33 EUR 0.30 EUR 5.05 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
42.25 EUR 1.64 EUR 4.04 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.75 EUR -0.05 EUR -0.32 %
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Rheinmetall AG
1,008.60 EUR 3.80 EUR 0.38 %
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Siemens Energy AG
121.70 EUR -8.04 EUR -6.20 %
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TotalEnergies
82.52 EUR -0.03 EUR -0.04 %
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UniCredit S.p.A.
78.41 EUR 3.11 EUR 4.13 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,283.70 EUR 139.14 EUR 2.26 %
News | Analysen

Um 15:39 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 2,01 Prozent auf 6.268,01 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,333 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,041 Prozent auf 6.147,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6.144,56 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6.271,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.147,10 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.238,50 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 6.486,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.660,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,14 Prozent nach oben. Bei 6.577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Bank (+ 5,89 Prozent auf 32,26 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 4,91 Prozent auf 6,32 EUR), UniCredit (+ 4,40) Prozent auf 78,61 EUR), Bayer (+ 3,86 Prozent auf 53,84 EUR) und adidas (+ 3,84 Prozent auf 174,55 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-4,58 Prozent auf 123,84 EUR), Infineon (-1,37 Prozent auf 51,68 EUR), Eni (-0,87 Prozent auf 26,08 EUR), Deutsche Börse (-0,03 Prozent auf 314,50 EUR) und Rheinmetall (+ 0,38 Prozent auf 1.008,60 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.410.967 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 542,669 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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