Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu

Euro STOXX 50-Marktbericht

04.11.26 15:57 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Um 15:39 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 2,01 Prozent auf 6.268,01 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,333 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,041 Prozent auf 6.147,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6.144,56 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6.271,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.147,10 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.238,50 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 6.486,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.660,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,14 Prozent nach oben. Bei 6.577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Bank (+ 5,89 Prozent auf 32,26 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 4,91 Prozent auf 6,32 EUR), UniCredit (+ 4,40) Prozent auf 78,61 EUR), Bayer (+ 3,86 Prozent auf 53,84 EUR) und adidas (+ 3,84 Prozent auf 174,55 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-4,58 Prozent auf 123,84 EUR), Infineon (-1,37 Prozent auf 51,68 EUR), Eni (-0,87 Prozent auf 26,08 EUR), Deutsche Börse (-0,03 Prozent auf 314,50 EUR) und Rheinmetall (+ 0,38 Prozent auf 1.008,60 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.410.967 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 542,669 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net