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Index-Performance

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Anleger in Europa schicken den Euro STOXX 50 am Freitagmorgen erneut ins Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.28 EUR -0.48 EUR -0.26 %
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ASML NV
1,625.20 EUR 27.20 EUR 1.70 %
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BMW AG
53.58 EUR 1.10 EUR 2.10 %
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Deutsche Telekom AG
25.13 EUR -1.87 EUR -6.93 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
55.94 EUR 0.90 EUR 1.64 %
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Enel S.p.A.
8.89 EUR 0.10 EUR 1.17 %
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Eni S.p.A.
25.00 EUR 0.07 EUR 0.30 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.72 EUR 0.54 EUR 1.38 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
523.80 EUR 0.80 EUR 0.15 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.84 EUR 0.09 EUR 0.54 %
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Rheinmetall AG
934.80 EUR -4.80 EUR -0.51 %
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SAP SE
190.00 EUR 0.88 EUR 0.47 %
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Siemens AG
271.40 EUR 6.50 EUR 2.45 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,197.36 EUR 70.63 EUR 1.15 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,61 Prozent höher bei 6.164,20 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,304 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,043 Prozent höher bei 6.129,38 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.126,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 6.129,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.174,27 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1,44 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Stand von 6.311,56 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6.284,27 Punkte. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 09.10.2025, mit 5.625,56 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,36 Prozent nach oben. Bei 6.577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 2,79 Prozent auf 189,78 EUR), Siemens (+ 1,65 Prozent auf 268,60 EUR), BMW (+ 1,23 Prozent auf 52,82 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,20 Prozent auf 55,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,12 Prozent auf 524,80 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Telekom (-7,19 Prozent auf 24,90 EUR), Rheinmetall (-0,90 Prozent auf 926,50 EUR), Eni (-0,88 Prozent auf 24,71 EUR), Enel (-0,26 Prozent auf 8,77 EUR) und Airbus SE (+ 0,02 Prozent auf 187,36 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1.777.777 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 620,600 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,18 erwartet. Mit 7,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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11:56 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
08:36 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08:26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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