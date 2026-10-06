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Marktbericht

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

So performte der Euro STOXX 50 am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
144.95 EUR 1.65 EUR 1.15 %
Charts | News | Analysen
Airbus SE
187.66 EUR -2.14 EUR -1.13 %
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ASML NV
1,620.00 EUR -46.00 EUR -2.76 %
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Deutsche Börse AG
294.00 EUR 6.80 EUR 2.37 %
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Deutsche Telekom AG
26.48 EUR -0.40 EUR -1.49 %
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Enel S.p.A.
8.83 EUR 0.09 EUR 1.02 %
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Infineon AG
64.04 EUR 0.34 EUR 0.53 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.55 EUR 0.20 EUR 0.50 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
512.60 EUR 1.60 EUR 0.31 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
17.10 EUR 0.07 EUR 0.41 %
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Rheinmetall AG
953.40 EUR -29.20 EUR -2.97 %
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SAP SE
187.10 EUR 1.98 EUR 1.07 %
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TotalEnergies
75.59 EUR 0.06 EUR 0.08 %
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UniCredit S.p.A.
80.70 EUR 1.56 EUR 1.97 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,272.23 EUR 30.09 EUR 0.48 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,52 Prozent stärker bei 6.274,54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,345 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,168 Prozent auf 6.252,63 Punkte an der Kurstafel, nach 6.242,14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6.310,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.252,63 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 6.392,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.398,01 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 5.628,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,25 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6.577,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 2,77 Prozent auf 81,33 EUR), adidas (+ 2,00 Prozent auf 145,15 EUR), Deutsche Börse (+ 1,93 Prozent auf 295,30 EUR), SAP SE (+ 1,92 Prozent auf 188,60 EUR) und Infineon (+ 1,91 Prozent auf 64,68 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,77 Prozent auf 953,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,57 Prozent auf 26,41 EUR), Airbus SE (-0,67 Prozent auf 187,90 EUR), Enel (+ 0,15 Prozent auf 8,76 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,31 Prozent auf 512,00 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4.499.712 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 638,329 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet mit 7,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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