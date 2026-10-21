Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone

Marktbericht

21.10.26 17:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 performte letztendlich positiv.

Zum Handelsschluss tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,35 Prozent fester bei 6.204,52 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,295 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,283 Prozent fester bei 6.138,99 Punkten in den Handel, nach 6.121,66 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6.210,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.125,45 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,236 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 21.09.2026, mit 6.318,20 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 21.07.2026, mit 6.285,63 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5.686,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,05 Prozent aufwärts. Bei 6.577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Zähler.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 3,52 Prozent auf 208,65 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,99 Prozent auf 6,06 EUR), Airbus SE (+ 2,70 Prozent auf 198,88 EUR), Bayer (+ 2,64 Prozent auf 44,63 EUR) und Siemens Energy (+ 2,55 Prozent auf 133,64 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-3,23 Prozent auf 1.020,00 EUR), BMW (-1,11 Prozent auf 57,00 EUR), Deutsche Telekom (-0,86 Prozent auf 25,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,77 Prozent auf 41,04 EUR) und Eni (-0,42 Prozent auf 26,27 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 8.607.233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 576,585 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

2026 weist die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 7,43 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net