DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 11,12 +2,5%Nas 26.701 +1,0%Bitcoin 75.357 +2,0%Euro 1,1223 -0,1%Öl 108,7 -0,1%Gold 4.132 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Marktbericht

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 performte letztendlich positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
198.64 EUR 4.28 EUR 2.20 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,489.60 EUR 29.00 EUR 1.99 %
Charts | News | Analysen
Bayer
44.55 EUR 0.76 EUR 1.74 %
Charts | News | Analysen
BMW AG
57.02 EUR -0.78 EUR -1.35 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.56 EUR -0.17 EUR -0.66 %
Charts | News | Analysen
Eni S.p.A.
26.27 EUR -0.11 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.06 EUR 0.18 EUR 2.99 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.94 EUR -0.44 EUR -1.05 %
Charts | News | Analysen
Nordea Bank Abp Registered Shs
15.64 EUR 0.16 EUR 1.03 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
1,017.60 EUR -38.20 EUR -3.62 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
208.80 EUR 6.00 EUR 2.96 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
133.60 EUR 3.54 EUR 2.72 %
Charts | News | Analysen
TotalEnergies
81.19 EUR 0.67 EUR 0.83 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,207.52 EUR 85.86 EUR 1.4 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,35 Prozent fester bei 6.204,52 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,295 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,283 Prozent fester bei 6.138,99 Punkten in den Handel, nach 6.121,66 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6.210,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.125,45 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,236 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 21.09.2026, mit 6.318,20 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 21.07.2026, mit 6.285,63 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5.686,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,05 Prozent aufwärts. Bei 6.577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Zähler.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 3,52 Prozent auf 208,65 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,99 Prozent auf 6,06 EUR), Airbus SE (+ 2,70 Prozent auf 198,88 EUR), Bayer (+ 2,64 Prozent auf 44,63 EUR) und Siemens Energy (+ 2,55 Prozent auf 133,64 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-3,23 Prozent auf 1.020,00 EUR), BMW (-1,11 Prozent auf 57,00 EUR), Deutsche Telekom (-0,86 Prozent auf 25,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,77 Prozent auf 41,04 EUR) und Eni (-0,42 Prozent auf 26,27 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 8.607.233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 576,585 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

2026 weist die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 7,43 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.