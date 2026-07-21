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Kursverlauf

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne

Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
207.25 EUR 8.27 EUR 4.16 %
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Allianz
429.60 EUR 7.20 EUR 1.70 %
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ASML NV
1,557.40 EUR -39.00 EUR -2.44 %
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BASF
49.10 EUR 1.08 EUR 2.26 %
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Bayer
46.89 EUR -0.66 EUR -1.39 %
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Deutsche Bank AG
31.27 EUR 0.25 EUR 0.81 %
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Deutsche Börse AG
250.80 EUR -1.00 EUR -0.40 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
56.72 EUR -0.24 EUR -0.42 %
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Eni S.p.A.
22.32 EUR 0.41 EUR 1.87 %
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Rheinmetall AG
1,017.80 EUR 17.20 EUR 1.72 %
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SAP SE
135.24 EUR -0.76 EUR -0.56 %
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Siemens Energy AG
147.72 EUR -10.88 EUR -6.86 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
73.30 EUR 0.68 EUR 0.94 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,310.72 EUR 25.09 EUR 0.4 %
News | Analysen

Am Mittwoch steigt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,35 Prozent auf 6.307,55 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,351 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,232 Prozent tiefer bei 6.271,06 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6.285,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 6.252,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.326,55 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,34 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6.311,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.906,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wies der Euro STOXX 50 5.290,48 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,81 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.431,42 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (+ 5,89 Prozent auf 206,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,15 Prozent auf 1.016,80 EUR), Eni (+ 1,87 Prozent auf 22,32 EUR), BASF (+ 1,68 Prozent auf 49,06 EUR) und Allianz (+ 1,47 Prozent auf 429,00 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Bayer (-1,64 Prozent auf 46,84 EUR), SAP SE (-1,04 Prozent auf 135,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,81 Prozent auf 56,66 EUR), Deutsche Börse (-0,55 Prozent auf 251,10 EUR) und Siemens Energy (-0,27 Prozent auf 157,72 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1.064.471 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 586,144 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,88 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG