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STOXX-Handel im Blick

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge

Der Euro STOXX 50 gewann zum Handelsschluss an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
180.00 EUR 7.15 EUR 4.14 %
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ASML NV
1,440.20 EUR -119.80 EUR -7.68 %
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Deutsche Telekom AG
27.06 EUR 0.59 EUR 2.23 %
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Eni S.p.A.
22.44 EUR -0.52 EUR -2.24 %
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Infineon AG
62.06 EUR -1.45 EUR -2.28 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
520.20 EUR 12.00 EUR 2.36 %
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SAP SE
152.32 EUR 11.60 EUR 8.24 %
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Siemens Energy AG
149.44 EUR -1.20 EUR -0.80 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.82 EUR -1.14 EUR -1.58 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,282.21 EUR 1.27 EUR 0.02 %
News | Analysen

Am Montag stieg der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,27 Prozent auf 6.297,71 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,383 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,109 Prozent auf 6.287,80 Punkte an der Kurstafel, nach 6.280,94 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6.287,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.369,52 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 6.221,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.860,32 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 5.352,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7,65 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.431,42 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 7,90 Prozent auf 151,28 EUR), adidas (+ 3,49 Prozent auf 179,65 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,58 Prozent auf 27,07 EUR), Bayer (+ 2,54 Prozent auf 47,23 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,20 Prozent auf 520,20 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-4,53 Prozent auf 61,49 EUR), Eni (-2,24 Prozent auf 22,44 EUR), Siemens Energy (-1,96 Prozent auf 148,38 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,01 Prozent auf 70,74 EUR) und BASF (-0,74 Prozent auf 48,21 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5.874.444 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 602,408 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Mit 7,71 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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