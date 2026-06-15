Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittag

Euro STOXX 50-Kursverlauf

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Dienstag.

Am Dienstag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,83 Prozent auf 6.281,02 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,360 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,146 Prozent auf 6.238,50 Punkte an der Kurstafel, nach 6.229,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 6.287,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.238,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5.827,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.739,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.339,57 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,36 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.294,68 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2,20 Prozent auf 159,64 EUR), Rheinmetall (+ 2,07 Prozent auf 1.174,00 EUR), Siemens (+ 1,81 Prozent auf 275,25 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,53 Prozent auf 52,96 EUR) und Airbus SE (+ 1,25 Prozent auf 186,06 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Volkswagen (VW) vz (-1,70 Prozent auf 88,88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,60 Prozent auf 48,59 EUR), BMW (-1,49 Prozent auf 67,32 EUR), adidas (-0,91 Prozent auf 174,75 EUR) und Eni (-0,48 Prozent auf 21,98 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1.360.050 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 628,077 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,35 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net