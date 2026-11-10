Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu

Index-Performance

10.11.26 15:57 Uhr

Mit dem STOXX 50 geht es am Nachmittag aufwärts.

Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,57 Prozent stärker bei 5.480,05 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,452 Prozent auf 5.473,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5.448,84 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.473,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 5.501,99 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der STOXX 50 auf 5.305,21 Punkte taxiert. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 10.08.2026, einen Stand von 5.541,01 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4.781,32 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,55 Prozent aufwärts. Bei 5.572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.674,85 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2,64 Prozent auf 867,70 EUR), UniCredit (+ 2,62 Prozent auf 84,07 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,01 Prozent auf 577,40 EUR), Airbus SE (+ 2,01 Prozent auf 210,25 EUR) und Richemont (+ 1,84 Prozent auf 173,95 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-3,03 Prozent auf 120,34 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,63 Prozent auf 36,04 GBP), BP (-2,34 Prozent auf 5,44 GBP), Rio Tinto (-1,26 Prozent auf 63,35 GBP) und AstraZeneca (-0,51 Prozent auf 139,94 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 10.958.908 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert mit 5,33 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net