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STOXX-Handel im Fokus

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester

17.06.26 09:27 Uhr
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester | finanzen.net

Der STOXX 50 bleibt auch am Mittwoch auf Erholungskurs.

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Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 0,12 Prozent fester bei 5.326,98 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 5.320,52 Punkte an der Kurstafel, nach 5.320,67 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5.319,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5.328,13 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,218 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 5.047,28 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 17.03.2026, einen Stand von 5.024,06 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 17.06.2025, einen Wert von 4.490,76 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 7,46 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5.351,84 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.674,85 Zählern.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rolls-Royce (+ 1,67 Prozent auf 14,16 GBP), UniCredit (+ 1,14 Prozent auf 78,62 EUR), RELX (+ 1,12 Prozent auf 24,47 GBP), Rheinmetall (+ 1,06 Prozent auf 1.157,80 EUR) und Airbus SE (+ 0,77 Prozent auf 186,74 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-1,38 Prozent auf 77,83 GBP), Deutsche Telekom (-1,37 Prozent auf 27,27 EUR), BP (-1,29 Prozent auf 5,07 GBP), National Grid (-1,23 Prozent auf 12,09 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,06 Prozent auf 30,36 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.147.796 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 625,225 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,53 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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