Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen

Index-Performance

09.10.26 09:27 Uhr

Der STOXX 50 bleibt auch am Freitag in der Gewinnzone.

Der STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,61 Prozent auf 5.291,85 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,214 Prozent auf 5.270,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5.259,69 Punkten am Vortag.

Bei 5.297,50 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.270,94 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,577 Prozent nach unten. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 5.337,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.385,09 Punkte. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.767,34 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,75 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit RELX (+ 3,08 Prozent auf 26,75 GBP), SAP SE (+ 2,79 Prozent auf 189,78 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,05 Prozent auf 86,44 GBP), Siemens (+ 1,65 Prozent auf 268,60 EUR) und GSK (+ 1,60 Prozent auf 17,63 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-7,19 Prozent auf 24,90 EUR), BP (-0,94 Prozent auf 5,79 GBP), Rheinmetall (-0,90 Prozent auf 926,50 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,69 Prozent auf 37,55 GBP) und Enel (-0,26 Prozent auf 8,77 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1.777.777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 620,600 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,46 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.net