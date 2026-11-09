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STOXX 50-Performance im Blick

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start im Aufwind

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start im Aufwind

Der STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
198.64 EUR 3.08 EUR 1.57 %
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ASML NV
1,306.80 EUR 23.20 EUR 1.81 %
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BP plc (British Petrol)
6.72 EUR 0.05 EUR 0.72 %
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Deutsche Telekom AG
25.73 EUR -0.12 EUR -0.46 %
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Enel S.p.A.
9.71 EUR 0.11 EUR 1.13 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.26 EUR 0.07 EUR 1.07 %
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National Grid plc
14.96 EUR -0.19 EUR -1.25 %
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Rheinmetall AG
821.50 EUR 6.50 EUR 0.80 %
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Richemont
182.50 EUR 0.10 EUR 0.05 %
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Rio Tinto plc
75.35 EUR 0.23 EUR 0.31 %
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SAP SE
215.10 EUR 5.95 EUR 2.84 %
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Siemens AG
266.00 EUR 3.85 EUR 1.47 %
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UniCredit S.p.A.
81.40 EUR 4.40 EUR 5.71 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,406.79 EUR 36.32 EUR 0.68 %
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Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,21 Prozent auf 5.381,54 Punkte zu. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,005 Prozent fester bei 5.370,72 Punkten, nach 5.370,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5.363,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.382,32 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.305,21 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Wert von 5.527,31 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.707,56 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 4,36 Prozent auf 80,36 EUR), SAP SE (+ 1,78 Prozent auf 214,50 EUR), Rio Tinto (+ 1,43 Prozent auf 63,71 GBP), Enel (+ 1,13 Prozent auf 9,71 EUR) und Airbus SE (+ 0,70 Prozent auf 197,74 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-2,35 Prozent auf 793,60 EUR), Richemont (-1,97 Prozent auf 166,30 CHF), Deutsche Telekom (-0,85 Prozent auf 25,69 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,61 Prozent auf 6,16 EUR) und National Grid (-0,60 Prozent auf 12,42 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 726.433 Aktien gehandelt. Mit 494,723 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,34 erwartet. Mit 7,03 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
06.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

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