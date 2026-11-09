Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start im Aufwind

STOXX 50-Performance im Blick

09.11.26 09:27 Uhr

Der STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,21 Prozent auf 5.381,54 Punkte zu. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,005 Prozent fester bei 5.370,72 Punkten, nach 5.370,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5.363,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.382,32 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.305,21 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Wert von 5.527,31 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.707,56 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 4,36 Prozent auf 80,36 EUR), SAP SE (+ 1,78 Prozent auf 214,50 EUR), Rio Tinto (+ 1,43 Prozent auf 63,71 GBP), Enel (+ 1,13 Prozent auf 9,71 EUR) und Airbus SE (+ 0,70 Prozent auf 197,74 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-2,35 Prozent auf 793,60 EUR), Richemont (-1,97 Prozent auf 166,30 CHF), Deutsche Telekom (-0,85 Prozent auf 25,69 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,61 Prozent auf 6,16 EUR) und National Grid (-0,60 Prozent auf 12,42 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 726.433 Aktien gehandelt. Mit 494,723 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,34 erwartet. Mit 7,03 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net