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Euro STOXX 50-Entwicklung

Freundlicher Handel in Europa: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im Euro STOXX 50

20.05.26 17:57 Uhr
Freundlicher Handel in Europa: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im Euro STOXX 50 | finanzen.net

Der Euro STOXX 50 befand sich am Mittwochabend im Aufwind.

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Zum Handelsschluss legte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 2,09 Prozent auf 5.973,56 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,891 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,085 Prozent auf 5.856,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5.851,16 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5.842,18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.007,29 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 3,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.982,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.131,31 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 5.454,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 2,11 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 5,11 Prozent auf 67,94 EUR), Deutsche Bank (+ 4,29 Prozent auf 28,06 EUR), Siemens Energy (+ 3,95 Prozent auf 174,32 EUR), Siemens (+ 2,84 Prozent auf 264,10 EUR) und UniCredit (+ 2,69 Prozent auf 72,50 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil BASF (-2,29 Prozent auf 51,10 EUR), SAP SE (-2,11 Prozent auf 153,42 EUR), Eni (-1,28 Prozent auf 23,54 EUR), Deutsche Telekom (-0,75 Prozent auf 29,16 EUR) und Deutsche Börse (-0,16 Prozent auf 256,90 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6.835.360 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 487,323 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,46 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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